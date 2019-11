Attraktive Gegner für die Löwen

Wien..Die Rhein-Neckar Löwen bekommen es in der Gruppenphase des EHF-Pokals mit attraktiven Gegnern zu tun. Dem Handball-Bundesligisten bleiben anstrengende Reisen nach Osteuropa erspart und er trifft in der Gruppe B auf Liberbank Cuenca aus Spanien, USAM Nimes Gard aus Frankreich und TTH Holstebro aus Dänemark. Das ergab die Auslosung am Donnerstag in Wien. Für das Viertelfinale qualifizieren sich die ersten beiden Mannschaften in jeder der vier Gruppen. Ist auch der Gastgeber des Final Four darunter, ist dieser automatisch für die Endrunde gesetzt. In diesem Fall scheidet der schlechteste Gruppenzweite aus und das Viertelfinale besteht nur aus drei Begegnungen. Das Final Four im nächsten Jahr richten die Füchse Berlin am 23. und 24. Mai aus. Es ist davon auszugehen, dass der Hauptstadt-Club in seiner Gruppe einen der ersten beiden Ränge belegt, weshalb mit großer Wahrscheinlichkeit der schlechteste Gruppenzweite tatsächlich ausscheidet.

Die Begegnungen der Gruppenphase beginnen im Februar. Genaue Spieltermine stehen noch nicht fest. Die Löwen gehören wie auch die Bundesligisten Berlin, SC Magdeburg und MT Melsungen zu den Titelanwärtern. Zum Favoritenkreis zählen außerdem Löwen-Gegner USAM Nimes Gard und HBC Nantes aus Frankreich. Nimes belegt in der nationalen Liga momentan hinter der Übermannschaft von Paris Saint-Germain den zweiten Platz. Nantes stand 2017 noch im Endspiel der Champions League und hat eine ganz besondere Beziehung zu den Löwen. Im vergangenen Jahr scheiterten die Badener am HBC im Achtelfinale der Königsklasse. 2013 gewannen die Löwen bei der Endrunde in Nantes gegen die Mannschaft des Gastgebers den EHF-Pokal. "Es wäre schön, wenn wir diesen Titel noch einmal holen könnten", sagt Löwen-Abwehrchef Gedeón Guardiola im Gespräch mit dieser Zeitung: "Aber es wird schwieriger als damals, denn diesmal kommen mehr Mannschaft für den Pokal infrage."