Audi fährt Produktion in Neckarsulm herunter

Neckarsulm.Ab diesem Wochenende werden im Audi-Werk Neckarsulm keine Autos mehr gebaut. „Das Unternehmen plant in Abstimmung mit dem Betriebsrat und dem Volkswagen-Konzern, die Produktion an diesen Standorten kontrolliert und ordentlich bis Ende der Woche herunterzufahren“, teilte eine Sprecherin am Dienstag mit. Durch die Ausbreitung des Coronavirus werden weniger Autos gekauft; zudem ist die Versorgung mit wichtigen Teilen für die Fabrik offenbar nicht gewährleistet.

Über die Folgen für die rund 17.000 Mitarbeiter am Standort machte Audi zunächst keine Angaben. Wie lange der Produktionsstopp gilt, ist offen. „Unser Dank gilt unseren Kolleginnen und Kollegen, die in dieser schwierigen Zeit schnell und vernetzt handeln, um alle Audianer zu schützen. Die aktuelle Lage zwingt uns nun zu den angekündigten Maßnahmen und wird uns weiterhin viel Flexibilität und Solidarität abverlangen“, wurde Vorstandsmitglied Peter Kössler in einer Mitteilung zitiert.

Audi gehört zu Volkswagen. Volkswagen hatte schon am Dienstagmorgen angekündigt, weltweit die Produktion stillzulegen.