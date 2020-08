Auffahrunfall an roter Ampel - ein Verletzter

Mannheim.Bei einem Unfall ist am Montagnachmittag in Stadtteil Oststadt eine Person verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 35-Jähriger gegen 15 Uhr mit seinem Ford Ka auf der Collinistraße in Richtung Mozartstraße und übersah einen Hyundai, der an einer roten Ampel stand. Durch den Aufprall wurde der 60-Jährige Hyundai-Fahrer leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Ford des 35-Jährigen wurde so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf rund 5000 Euro.