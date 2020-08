Mannheim.Bei einem Verkehrsunfall am Montagabend in Feudenheim ist ein Mann leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 22-Jähriger mit seinem Bmw auf dem Wingertsbuckel in Richtung Wallstadt und erkannte einen vor ihm bremsenden Opel zu spät. Bei dem folgenden Zusammenstoß verletzte sich der Opel-Fahrer. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 3000 Euro.