Aufmerksame Nachbarin verhindert Einbruch

Ludwigshafen.Ein Einbruch in die Wohnung eines 83-Jährigen im Ludwigshafener Stadtteil Friesenheim ist von einer aufmerksamen Nachbarin verhindert worden. Wie die Polizei mitteilte, versuchten zwei unbekannte Männer sich gegen 23 Uhr über die Terrasse eines Wohnhauses Zutritt in die Wohnung zu verschaffen. Die Nachbarin hörte den von den Einbrechern ausgelösten Bewegungsmelder im Garten des Rentners, schaute aus dem Fenster und sprach die beiden Täter an. Diese flüchteten. Die hinzugerufene Polizei stellte fest, dass die Männer tatsächlich versucht hatten, einzubrechen.