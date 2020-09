Auftritt von Barbara Schöneberger im Rosengarten wird verschoben

Mannheim.Aufgrund der Corona-Pandemie wird Barbara Schönebergers „Alles Gute und so weiter“-Tour, die eigentlich im Oktober und November 2020 stattfinden sollte, auf das nächste Jahr verschoben. Gemeinsam mit ihrer Band wird Deutschlands beliebteste Moderatorin 2021 in elf deutschen Städten auftreten, so wie es auch geplant war. Sämtliche Nachholtermine stehen nun fest.

Ihr ursprünglich geplanter Auftritt am 10. November 2020 im Rosengarten Mannheim findet nun am 14. Oktober 2021 statt. Alle bereits erworbenen Tickets behalten ihre Gültigkeit..