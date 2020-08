Auseinandersetzung zwischen drei Frauen auf offener Straße

Ludwigshafen.Drei Frauen haben sich am Donnerstagnachmittag in Ludwigshafen im Rahmen einer körperlichen Auseinandersetzung gegenseitig verletzt. Wie die Polizei mitteilt, meldeten Zeugen gegen 16.55 Uhr, dass sich drei Frauen in der Valentin-Bauer-Straße verbal und körperlich attackieren. Als die Beamten vor Ort eintrafen, hatte sich die Situation bereits wieder beruhigt - der Grund für die Auseinadersezung konnte nicht ermittelt werden. Eine 42-Jährige wies Hämatome am Kopf auf und war stark alkoholisiert, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,18 Promille. Eine 22-Jährige hatte Kratzer im Brustbereich sowie an Armen und Schulter. Da eine 24-jährige Beteiligte angab, schwanger zu sein, wurde für sie der Rettungsdienst verständigt. Die Polizei erteilte allen drei Frauen einen Platzverweis.