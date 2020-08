Auto brennt nach Unfall vollständig aus – Fahrer flüchtet zu Fuß

Lingenfeld.Bei einem Verkehrsunfall in Lingenfeld hat sich ein Auto am Sonntag gegen 2.37 Uhr überschlagen und ist vollständig ausgebrannt. Wie die Polizei mitteilte, verlor der Autofahrer zunächst die Kontrolle über den Kleinwagen, kam von der Fahrbahn ab und prallte an die Hauswand einer Bäckerei an der Einmündung Germersheimer Straße/Kirchstraße.

Der Fahrer und die Insassen befreiten sich selbstständig aus dem Fahrzeug und flüchteten zu Fuß in Richtung Kirchstraße, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern.

Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter der Nummer 07274 9580 oder per E-Mail an die Polizei zu wenden.