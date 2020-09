Auto eines 18-jährigen Fahrers überschlägt sich in Tempo-30-Zone

Haßloch.Bei einem Verkehrsunfall in Haßloch hat sich das Auto eines 18-jährigen Fahrers am Sonntagabend gegen 17.15 Uhr überschlagen. Wie die Polizei mitteilte, gehen die Beamten von überhöhter Geschwindigkeit als Unfallursache aus. In der Böhler Straße, in der sich der Unfall ereignete, sind 30 km/h erlaubt.

Der 18-Jährige prallte mit seinem Fahrzeug an den Randstein, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Er konnte sich selbstständig aus dem Auto befreien und blieb unverletzt. Sein Auto musste abgeschleppt werden.