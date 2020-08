Auto erfasst fünfjähriges Kind - leicht verletzt

Haßloch.Ein fünfjähriges Kind ist am Montagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Haßloch leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei fuhr das Kind ordnungsgemäß mit seinem Rad auf dem Bürgersteig, seine Mutter befuhr die Straße auf gleicher Höhe. Der 68-jährige Unfallverursacher wollte mit seinem Wagen aus seiner Hofeinfahrt auf die Straße einfahren und tastete sich in den fließenden Verkehr. Noch auf dem Bürgersteig erfasste der Autofahrer das Kind, sodass es stürzte und sich verletzte. Eine ärztliche Versorgung des Kindes war nicht notwendig.