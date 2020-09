Ludwigshafen.Ein 58-jähriger Rollstuhlfahrer ist bei einem Unfall in der Edigheimer Straße leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, übersah eine 41 Jahre alte Pkw-Lenkerin den Mann am Mittwoch, als sie mit dem Wagen von einem Parkplatz auf die Straße fahren wollte. Es kam zum Zusammenstoß und der Rollstuhlfahrer stürzte.