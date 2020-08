Auto gegen Hauswand gefahren - 18-jähriger Fahrer flüchet zu Fuß

Frankenthal.Ein 18-Jähriger ist am Mittwoch in Frankenthal mit seinem Auto gegen eine Hauswand gefahren und anschließend zu Fuß geflüchtet. Wie die Polizei mitteilt, meldeten mehrere Passanten gegen 12 Uhr, dass ein Fahrzeug in der Wormser Straße von der Fahrbahn abgekommen und gegen ein Haus gefahren sei und dass die vier Insassen sich von der Unfallstelle entfernt hätten. Im Rahmen der anschließenden Fahndung konnte die Polizei die vier Personen nach einer kurzen Flucht stellen. Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 18-jährige Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Gegen ihn wird nun ermittel. Die Schadenshöhe an der Hauswand ist noch unbekannt.