Auto gerät auf Gleise und kollidert mit Straßenbahn

Heidelberg.Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einer Straßenbahn ist am Dienstagmorgen in Heidelberg eine Frau leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, gab es gegen 9.30 Uhr an der Kreuzung Sofienstraße/Neckarstaden einen Rückstau. Eine 50-jährige Fiat-Fahrerin wolllte einen in der Kreuzung stehenden Mercedes umfahren und kam dabei in den Gleisbereich. Dabei übersah die Fahrerin eine sich nähernde Straßenbahn und kollidierte mit dieser sowie mit dem Mercedes. Die 50-Jährige erlitt leichte Verletzungen, die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf rund 30 000 Euro.