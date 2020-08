Auto prallt gegen Verkehrsinsel - Fahrer tödlich verletzt

Odenwald.Bei einem Zusammenstoß mit einer Verkehrsinsel und Straßenschildern ist ein 83-jähriger Autofahrer in Absteinach (Kreis Bergstraße) tödlich verletzt worden. Er sei nach dem Aufprall am Mittwochnachmittag mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen worden, wo er am Abend an seinen schweren Verletzungen starb, teilte die Polizei in der Nacht auf Donnerstag mit. Die Hauptstraße im Ortsteil Unter-Absteinach war während der Unfallaufnahme für eineinhalb Stunden gesperrt. Warum der Mann gegen die Verkehrsinsel fuhr, sei unklar, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen.