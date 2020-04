Auto überschlägt sich auf Ostumgehung

Lampertheim.Mit dem Rettungshubschrauber ist ein 38-jähriger Autofahrer aus Bürstadt nach einem Unfall auf der L 3110 in Lampertheim am Donnerstagnachmittag ins Krankenhaus gekommen. Der Mann war in seinem schwarzen Citroen auf der Lampertheimer Ostumgehung unterwegs, kam von der Fahrbahn ab und fuhr gegen die Böschung. Dadurch überschlug sich sein Wagen und blieb auf dem Dach liegen.

Die Rettungskräfte wurden um 14.42 Uhr alarmiert. Die Straße war während der Aufräumarbeiten für etwa zwei Stunden voll gesperrt. Die Polizei schätzt den Schaden auf einen fünfstelligen Betrag. Wieso der 38-Jährige von der Fahrbahn abkam, ermittelt die Polizei noch. Sie bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich bei der Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Telefonnummer 06206/94400 zu melden. Die Feuerwehr musste die Fahrbahn reinigen, da das Auto Erde von der Böschung auf den Asphalt geschleudert hatte. Der Fahrer hat sich nur leicht verletzt.