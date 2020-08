Autofahrer erfasst Mädchen auf Fahrrad – Zeugen gesucht

Ludwigshafen.Ein Autofahrer hat ein Mädchen auf einem Fahrrad an der Kreuzung Ulrich-von-Hutten-Straße und Dürkheimer Straße in Ludwigshafen erfasst. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall am Montag gegen 12 Uhr. Das Kind blieb dabei offensichtlich unverletzt. Es fuhr unmittelbar nach dem Unfall in Richtung Buschweg weiter. Die Polizei sucht nun nach dem Mädchen sowie nach weiteren Zeugen, um den Unfallhergang zu rekonstruieren. Das Mädchen wird wie folgt beschrieben: etwa zehn bis elf Jahre alt, dunkelbraune lange Haare mit Pony. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0621/963-24 03 entgegen.