Bad Dürkheim.Bei einer Verkehrskontrolle am Samstag gegen 2.30 Uhr in der Eichstraße in Bad Dürkheim ist ein Autofahrer mit einem Atemalkoholwert von 1,1 Promille festgestellt worden. Wie die Polizei mitteilte, leiteten sie ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den Fahrer ein. Zu Beweiszwecken ist dem Mann eine Blutprobe entnommen worden. Sein Führerschein wurde eingezogen.