Autofahrer mit 2,92 Promille unterwegs

Odenwald.Zeugen meldeten am Dienstagabend (25.8.) gegen 18 Uhr der Polizei in Otzberg im Bereich der Otzbergstraße einen vermeintlich unter Alkoholeinfluss stehenden Autofahrer. Eine Streife der Polizeistation Dieburg konnte den Tatverdächtigen schließlich auf einem Parkplatz "Auf der Dreispitz" feststellen. Ein durchgeführter Alkoholtest zeigte 2,92 Promille an. Daraufhin nahmen die Beamten den Fahrer vorläufig fest und brachten ihn für weitere Maßnahmen zur Polizeistation in

Dieburg. Neben dem sichergestellten Führerschein musste der 33-Jährige eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Nach Beendigung der Maßnahmen konnte er die Station verlassen.