Autofahrer prallt auf stehenden Kleinbus und wird schwer verletzt

Enkenbach-Alsenborn.Auf einer Autobahn in der Pfalz ist es am Freitag wegen eines Pannenfahrzeugs zu einem schweren Unfall gekommen. Der Fahrer eines Kleinbusses blieb wegen eines Schadens in der Nähe von Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) auf der rechten Fahrspur der Autobahn 6 stehen, wie die Polizei mitteilte. Dem 28 Jahre alten Fahrer sei es nicht mehr gelungen, seinen Wagen auf den Seitenstreifen zu lenken, erklärte ein Sprecher.

Bevor der Fahrer aussteigen und den Kleinbus sichern konnte, prallte ein Klein-Lkw auf das Pannenfahrzeug. Dessen Fahrer wurde schwer verletzt. Der 42-Jährige wurde von Ersthelfern aus dem Lkw geborgen und in eine Unfallklinik geflogen. Der Fahrer des Pannenfahrzeugs wurde nur leicht verletzt.

Die ineinander verkeilten Unfallfahrzeuge mussten erst auseinander gezogen werden, bevor sie abgeschleppt werden konnten. Zur Höhe des Sachschadens gab es keine Angaben. Die A6 war für gut eine Stunde vollgesperrt.