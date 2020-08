Autofahrerin bei Kollision mit Straßenbahn verletzt

Ludwigshafen.Bei einem Verkehrsunfall mit einer Straßenbahn im Ludwigshafen ist am Donnerstagmorgen eine Autofahrerin verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte die 32-Jährige eine neben ihr fahrende Straßenbahn übersehen, als sie verbotswidrig nach links über die Schienen abbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die 32-Jährige wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand ein Sachschaden von etwa 3000 Euro. Die Straßenbahn wurde ersten Einschätzungen zufolge nur leicht beschädigt, eine genaue Schadenssumme wird derzeit ermittelt.