Ludwigshafen.Ein 17-jähriger Motorradfahrer ist am Mittwoch gegen 17 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Ludwigshafen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, missachtete eine 43-jährige Autofahrerin an der Ecke Drachenfelsstraße/Hoheneckenstraße die Vorfahrt des 17-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß. Der Motorradfahrer ist in ein Krankenhaus gebracht worden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 6.000 Euro.