Autokino-Boom endet mit positiver Bilanz

Speyer.Rund zwei Monate hat das Autokino Speyer auf dem Parkplatz des Technik Museums Speyer Open-Air-Kinoerlebnis, aber auch Kleinkunst wie Kabarett und Comedy geboten. Mehr als 10 000 Fahrzeuge seien bis Ende Juni da gewesen, teilte die Sprecherin des Museums mit. Es sei beeindruckend gewesen, dass trotz des Abstands die Emotionen der Besucher über Hupe, Warnblinker und Fahnen deutlich zu spüren waren.

Der coronabedingte Autokino-Boom ist in Rheinland-Pfalz weitgehend wieder vorüber. Mit der Wiedereröffnung der herkömmlichen Kinos hat der Großteil der Autokinos den Open-Air-Betrieb wieder eingestellt. Die Bilanz des kurzfristigen Comebacks fällt aber positiv aus: Zig Tausende Menschen haben sich in den ersten Monaten der Corona-Pandemie in ihren auf großen Flächen geparkten Autos vor Mega-Videoleinwänden eine kleine Auszeit gegönnt.

In Trier zählte das Carpitol-Team mehr als 10 000 Zuschauer in fast 5000 Autos und Traktoren in den Moselauen zu Kino & Co. "Es war - gerade in der bedrückenden Stimmung einer Pandemie - ein tolles Projekt und wir sind auch ein bisschen stolz, dem kulturellen Leben in Trier die (Auto-)Türen geöffnet und wieder etwas Leben eingehaucht zu haben", teilten die Organisatoren mit.

Autokinos hatten vor allem im April, Mai und Juni ein Comeback erlebt. In Rheinland-Pfalz waren sie an mindestens 25 Orten teils über einen kürzeren, teils über einen längeren Zeitraum am Start.