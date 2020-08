Ludwigshafen.Die Polizei in Ludwigshafen sucht Zeugen einer Sachbeschädigung. Nach Angaben der Beamten wurde am Dienstagnachmittag, in der Zeit zwischen 14.20 Uhr und 15.30 Uhr in der Horstackerstraße ein Auto beschädigt. Bislang unbekannte Täter zerstörten die Seitenscheibe des geparkten schwarzen Audi Cabriolets. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/9632122 bei der Polizei zu melden.