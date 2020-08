B 37 in Richtung Mannheim zwischen Theodor-Heuss-Brücke und Bootshafen gesperrt

Heidelberg.Der nördliche Fahrstreifen der B 37 in Heidelberg in Richtung Mannheim wird zwischen der Theodor-Heuss-Brücke und dem Sportboothafen ab dem heutigen Montag gesperrt. Wie die Stadt Heidelberg mitteilte, wird das vorhandene Geländer der neckarseitigen Stützmauer in diesem Bereich erneuert und auf 1,30 Meter erhöht. Dabei soll auch der schadhafte Gehwegbelag im Baufeld saniert werden. Bis voraussichtlich Freitag, 11. September, sollen die Arbeiten andauern. Eine Umleitung von Neckargemünd nach Mannheim über die Bergheimer- und Thibautstraße ist ausgeschildert.