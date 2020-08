B 535 vor dem Schwetzinger Tor in Fahrtrichtung Mannheim bis Freitag gesperrt

Schwetzingen.Der Abschnitt der B 535 vor dem Schwetzinger Tunnel in Fahrtrichtung Mannheim ist ab sofort bis Freitag, 28. August, gesperrt. Eine Umleitung führt durch Plankstadt und ist ausgeschildert. Seit Ende Mai gilt dort nach einem Unfall Tempo 30. Eine offenstehende Heckklappe eines Müllfahrzeugs hatte die Beleuchtung samt Kabelkanal an der Einfahrt des Tunnels auf eine Länge von fast 100 Metern abrasiert. Nun werden in dieser Woche die Beleuchtung und die Kabeltrasse an der Einfahrt zur Nordröhre von einer Fachfirma repariert. Nach Angaben des Betriebsdienstleiters der Straßenmeistereien im Rhein-Neckar-Kreis, Matthias Knörzer, müssen rund 120 Speziallampen neu eingebaut sowie die Kabel für die Funk- und Brandschutztechnik des Tunnels wieder neu verkabelt werden.