Babymordprozess: Haft für Angeklagten wird überprüft

Karlsruhe/Frankenthal.Seit mehr als zweieinhalb Jahren sitzt der Angeklagte im Frankenthaler Babymordprozess in Untersuchungshaft - nun muss das Oberlandesgericht in Zweibrücken überprüfen, ob der 35-Jährige auf freien Fuß kommt. Das hat das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe angeordnet.

Die Verfassungsrichter gaben in einem am Freitag veröffentlichten Beschluss einer Verfassungsbeschwerde des Mannes statt. Der seit Mai 2016 ohne Urteil in Untersuchungshaft sitzende Angeklagte sei in seinem Grundrecht auf Freiheit der Person verletzt. Nun ist wieder das Pfälzische Oberlandesgericht Zweibrücken am Zug (Az: 2 BvR 2429/18). Es wird in der kommenden Woche darüber entscheiden. Vor einem solchen Schritt müsse das Oberlandesgericht Zweibrücken erst die Anmerkungen des Bundesverfassungsgerichts genau prüfen, sagte ein Justizsprecher am Freitag in Zweibrücken. Das Oberlandesgericht habe dazu bereits vom Landgericht Frankenthal die Akte und eine Stellungnahme angefordert. Das Bundesverfassungsgericht hatte unter anderem vorgegeben, die Belastungssituation im Landgericht zu prüfen.

Der Deutsche soll am 13. Mai 2016 seine zwei Monate alte Tochter aus dem zweiten Stock eines Hauses geworfen und so umgebracht haben. Neben Mord wird ihm auch versuchter Mord, gefährliche Körperverletzung und Geiselnahme vorgeworfen. Gegen ihn wird derzeit bereits zum zweiten Mal vor dem Landgericht Frankenthal verhandelt. Ein erster, im November 2016 begonnener Prozess war wegen der Erkrankung der Vorsitzenden Richterin nach 23 Verhandlungstagen geplatzt. Im Dezember 2017 begann die Hauptverhandlung unter einem neuen Vorsitzenden erneut.

Im Kern kritisiert das Bundesverfassungsgericht unter anderem, dass die zuständige Kammer in Frankenthal nicht oft genug terminiert habe - "zuletzt an nur 0,65 Tagen pro Woche", heißt es in der Entscheidung. Eine solche Terminierung gilt im Einzelfall zwar als nachvollziehbar, wenn "besondere Umstände" gegeben sind. Diese sahen die Verfassungsrichter hier aber offenbar nicht als gegeben an. Die Strafkammer des Frankenthaler Gerichts hatte dem Beschluss zufolge mehrfach eine Überlastung angezeigt.

Der Rechtsanwalt des Angeklagten hatte argumentiert, sein Mandant habe ein Recht darauf, dass das Verfahren schnellstmöglich durchgeführt werde. Es müsse mindestens einen Verhandlungstag pro Woche geben. Zuvor hatte er im August 2018 Haftbeschwerde eingelegt und diese mit dem zu langsamen Fortgang des Verfahrens begründet. Das Oberlandesgericht in Zweibrücken wies die Beschwerde zurück.

Allgemein gilt nun, dass das Oberlandesgericht den Fall mit höchster Dringlichkeit behandeln sollte. Beobachter gestehen dem Oberlandesgericht zwar einen gewissen Spielraum zu, dieser dürfte aber eher klein sein. Das Gericht in Zweibrücken schloss eine Entscheidung noch am (heutigen) Freitag nicht aus.

Bei Untersuchungshaft ist nach Angaben des Bundesverfassungsgerichts das Spannungsverhältnis zwischen dem Recht des Einzelnen auf persönliche Freiheit und dem unabweisbaren Bedürfnissen einer wirksamen Strafverfolgung zu beachten. Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit setze der Dauer der Untersuchungshaft auch unabhängig von der Straferwartung Grenzen. Die Anforderungen an das Arbeitstempo steige mit zunehmender Dauer der Untersuchungshaft. Außerdem nehmen die Anforderungen an die Gründe zu, die eine Fortdauer rechtfertigen.