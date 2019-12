Bahn bevorzugt direkte Variante nach Mannheim

Symbolbild. © dpa

Mannheim.Deutsche Bahn hat ihre Pläne für die Neubaustrecke zwischen Mannheim und Frankfurt konkretisiert. Im Abschnitt zwischen Lorsch und Mannheim bevorzugt sie die direkte Variante durch den Lampertheimer Wald - mithilfe eines langen Tunnels. Das sei die beste Lösung, es gingen keine landwirtschaftlichen Flächen verloren, sagte Jörg Ritzert, Projektleiter bei DB Netz.

„Wir begrüßen sehr, dass die Bahn nördlich von Mannheim die Strecke in Tieflage plant“, erklärte Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) laut Mitteilung. „Dies eröffnet die Möglichkeit, die Verkehre ebenfalls in einem Tunnel laufen zu lassen.“ Der Erste Bürgermeister Christian Specht hob hervor, die Vorzugsvariante sei in Sachen Lärmschutz die beste Lösung. Zudem ließe sich damit der Verlust landwirtschaftlicher Flächen vermeiden.

Die ICE-Neubaustrecke zwischen Mannheim und Frankfurt ist derzeit das bedeutendste Schienenprojekt in der Region. Mitte 2020 soll die gesamte Trassenführung feststehen, der Baubeginn ist noch offen. Die Fahrzeit zwischen Mannheim und Frankfurt soll sich um rund neun Minuten verkürzen. Bestehende Strecken sind massiv ausgelastet. Mit der Neubaustrecke sollen sich auch die Angebote im Nahverkehr verbessern.