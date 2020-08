Bahn testet neue Schutzmaßnahmen zur Reduzierung von Schienenlärm

Neustadt/Bad Dürkheim.Zur Reduzierung von lästigem Schienenlärm testet die Deutsche Bahn in Rheinland-Pfalz neue Schutzmaßnahmen. Auf einem Streckenabschnitt von 140 Metern Länge sollen probeweise sogenannte Schienenstegdämpfer verbaut werden, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Es gehe unter anderem um die Reduzierung von störendem Kurvenquietschen. Der Einbau sei bei nächtlichen Gleisarbeiten Mitte September bei Wachenheim an der Weinstraße geplant.

"Langfristiges Ziel ist es, anhand neuer Verfahren und Technologien die AnwohnerInnen entlang der Bahnstrecken vom Schienenlärm zu entlasten", teilte die Bahn zu dem Test auf der Strecke zwischen Neustadt und Bad Dürkheim mit. Die Dämpfer sollen in der letzten Oktoberwoche ausgebaut werden. Anschließend erfolgt die Auswertung. Im Rahmen eines Innovationsprojekts testen Bund und Bahn in mehreren Bundesländern einen neuen Lärmschutz an der Infrastruktur.