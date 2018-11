BASF legt neues Sparprogramm auf

Der Chemiekonzern BASF will in den kommenden Jahren mehr verdienen und legt dazu unter anderem ein Sparprogramm auf. Neben dem weiteren Ausbau des China-Geschäfts sind auch effizientere Anlagen und Kostensenkungen geplant. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll so jährlich um drei bis fünf Prozent steigen, teilte das Dax-Unternehmen am Dienstag in Ludwigshafen mit.

Seit 2012 sei das Ergebnis im Schnitt bereits um acht Prozent gewachsen und habe damit über der jährlichen Steigerung der weltweiten Chemieproduktion gelegen. Das neue Sparprogramm soll ab Ende 2021 jährlich zwei Milliarden Euro zum Ebitda beisteuern. Es betrifft Produktion, Logistik, Forschung und Entwicklung sowie die Digitalisierungs- und Automatisierungsaktivitäten. Zudem will der Konzern sein China-Geschäft erweitern.

Das Land ist laut BASF mit einem Anteil von über 40 Prozent der größte Chemiemarkt der Welt. "Bis 2030 wird der Anteil Chinas auf knapp 50 Prozent wachsen, und wir wollen daran partizipieren", sagte Vorstandschef Martin Brudermüller.

Auch für die Zufriedenheit der Belegschaft will BASF mehr tun: „Wir streben an, dass über 80 Prozent unserer Mitarbeiter der Meinung sind, dass sie sich bei BASF entfalten und ihre bestmögliche Leistung erbringen können“, sagte Brudermüller.

Den Aktionären verspricht BASF eine höhre Dividende, sie soll Jahr für Jahr steigen.