Ludwigshafen.Die BASF spendet im Kampf gegen die Corona-Pandemie 100 Millionen Mund-Nasen-Schutzmasken an die Bundesrepublik Deutschland. Außerdem überlässt das Unternehmen dem Land Rheinland-Pfalz ene Million Masken.

Wie das Unternehmen mit Hauptsitz in Ludwigshafen mitteilte, erwartet man die erste Maskenlieferung aus China Anfang nächster Woche am Flughafen Frankfurt. Dort würden sie an Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und an die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz Malu Dreyer übergeben.

„Eine Notsituation wie diese können wir nur alle gemeinsam bewältigen“, so BASF-Vorstandsvorsitzender Martin Brudermüller. „Wir nutzen deshalb unsere Einkaufsnetzwerke und unsere Logistik in China, um zu helfen.“ Insgesamt engagiert sich BASF nach eigenen Angaben weltweit mit einer Summe von etwa 100 Millionen Euro in der Pandemie-Bekämpfung.