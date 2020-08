Bauarbeiter von Pkw erfasst und mehrere hundert Meter mitgeschleift

Heidelberg.Eine 66-jährige Autofahrerin hat einen Gleisarbeiter in der Dossenheimer Landstraße (B 3) zwischen der Straßenbahnhaltestelle „Burgstraße“ und dem Hans-Thoma-Platz in Heidelberg-Handschuhsheim erfasst und etwa 300 Meter mitgenommen. Wie die Polizei mitteilte, lud die 66-Jährige den Mann am Montag gegen 14.45 Uhr auf die Motorhaube auf und fuhr weiter. Der Gleisarbeiter wurde durch den Aufprall schwer verletzt und schließlich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Lebensgefahr konnte zunächst ausgeschlossen werden. Wie es zu dem Unfall kam und wieso die Frau ihr Fahrzeug erst nach 300 Metern stoppte, ermittelt derzeit der Verkehrsdienst Heidelberg. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/174-41 11 zu melden.