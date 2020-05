Baufortschritt wird von Kamera ins Internet übertragen

Ludwigshafen.Der Zeitplan für den Abriss der Pilzhochstraße in Ludwigshafen hat sich in der vergangenen Woche nicht weiter verzögert. Das teilten Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) und Tiefbaubereichsleiter Björn Berlenbach am Dienstag bei der wöchentlichen Videoschalte mit. Um die bislang durch technische Probleme und die Corona-Pandemie entstandene Verzögerung von rund drei Monaten etwas

