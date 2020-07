Baugenehmigung für „alla hopp!“-Anlage in Grünstadt aufgehoben

Neustadt.Mit einem Urteil vom 17. Juli hat das Verwaltungsgericht Neustadt an der Weinstraße die Baugenehmigung für die „alla hopp!“-Anlage in Grünstadt aufgehoben. Der Grund dafür sei unter anderem die nicht Einhaltung des Lärmschutzes. Bereits kurz nach Eröffnung im August 2017 hatten die Besitzer eines Reihenhauses nordöstlich der Anlage gegen die Baugenehmigung geklagt, weil besonders Jugendliche, die spätabends Alkohol auf der Anlage tranken, für „unzumutbaren Lärm“ sorgten, wie das Verwaltungsgericht in einer Mitteilung schildert. Dabei hielten sich die Besucher der Anlage regelmäßig nicht an die Benutzungssatzung, in der die Öffnungszeiten von werktags 7 bis maximal 22 Uhr sowie am Wochenende von 9 bis maximal 22 Uhr festgelegt sind.

Eine Schallmessung im September 2018 habe bereits ergeben, dass bei einer Nutzung der Anlage durch etwa 150 Kinder die einschlägigen Immissionshöchstwerte in der Ruhezeit überschritten würden. Daraufhin wurden die Besuchszeiten am Werktag um zwei Stunden auf 20 Uhr gekürzt. Dennoch habe sich die Situation für die Anwohner nicht gebessert, so dass sie im August 2019 Klage zum Verwaltungsgericht Neustadt erhoben haben. Die 4. Kammer befand, dass die Baugenehmigung, die die Kreisverwaltung Bad Dürkheim im Januar 2017 für die Anlage erteilt hatte, zu unbestimmt sei. So sei etwa das gestattete Ausmaß der Geräuschimmissionen durch Inhalts- oder Nebenbestimmungen festgelegt werden – diese biete die Baugenehmigung der „alla hopp!“- Anlage in Grünstadt jedoch nicht. Gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts könne noch bis zum 17. August Berufung beim Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz beantragt werden.

„alla hopp!“ ist eine Förderaktion der Dietmar Hopp Stiftung, die den Menschen in der Metropolregion generationsübergeifend Freude bereiten soll. Bisher gibt es 19 solcher Anlagen, deren jeweils drei bis vier Module kostenlos nutzbar sind. Die erste Anlage wurde 2015 in Schwetzingen eröffnet. Die letzte im September 2017 in Mörlenbach.

Für eine Stellungnahme waren zunächst weder das Verwaltungsgericht noch die Stadt Grünstadt zu erreichen. Eine Reaktion der Dietmar Hopp Stiftung auf Anfrage dieser Redaktion steht noch aus.