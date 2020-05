Beachclub Playa del Ma läutet letzte Saison ein

Mannheim.Nach 14 Jahren feiern an Mannheims Hafenstrand schließt das Playa del Ma in der Industriestraße nun seine Türen. Das haben die Betreiber Michael und Brigitte Biedermann der Manufaktur am Mittwoch bekannt gegeben. „Die aktuelle Situation hat viele unserer Pläne ganz gewaltig über den Haufen geworfen: Lasst uns ein allerletztes Mal den Sommer feiern und zusammen das Strandfeeling genießen“,

...