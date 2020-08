Bei Kontrollen sieben Motorradfahrer erwischt

Neustadt/Bad Dürkheim.Bei Verkehrskontrollen hat die Polizei am Wochenende 17 Motorradfahrer erwischt, die gegen das Durchfahrtsverbot an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen im Elmsteiner Tal verstoßen haben. Sie mussten ein Verwarngeld von 20 Euro zahlen. Auch im Bad Dürkheimer Stadtteil Grethen kontrollierten Polizisten Motorräder am Samstag von 11 bis 18 Uhr. Sie hielten dabei 19 Maschinen an, die ohne Beanstandung ihre Fahrt fortsetzen durften.