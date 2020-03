Bei Römerberg auf Rhein festgefahren: Tankschiff hängt drei Tage fest

Römerberg.Auf dem Weg von Karlsruhe nach Rotterdam hat sich ein Tankschiff in Höhe der pfälzischen Gemeinde Römerberg, bei Kilometer 388,8, auf dem Rhein festgefahren. Seit Freitag hing der 125 Meter lange Tanker, der 4000 Tonnen Heizöl geladen hatte, dort fest. Jetzt konnte das Schiff in der Nacht zum Montag befreit werden, wie Lars Diehl, Dienstgruppenleiter bei der Wasserschutzpolizei in Germersheim, auf Anfrage mitteilte. "Eigentlich sollte die Bergungsaktion erst am Dienstag stattfinden. Ein Teil der Ladung sollte in ein anderes Schiff gepumpt werden, um den Tanker leichter zu machen", berichtete Diehl. Nun sei in der Nacht jedoch so viel Wasser gekommen, dass das Schiff sich mit eigener Motorkraft befreien konnte, abgesichert von einem anderen Schiff. Ein erster Versuch, den Tanker am Freitag mit einem anderen Schiff aus seiner Lage zu ziehen, war gescheitert.

Die Ursache für die Havarie sei bislang noch unklar, so Diehl. "Wir müssen uns jetzt erstmal die auf den Computern gespeicherten Daten ansehen und noch ein paar Vernehmungen durchführen, dann können wir weitere Auskünfte geben", erklärte der Dienstgruppenleiter. Beschädigt worden sei das Schiff bei dem Unfall indes nicht, Heizöl sei keines ausgetreten. Auch Verletzte gab es nicht zu verzeichnen.