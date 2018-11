Bei Wichteln und Weinpunsch

Im Bayerischen Wald ist die Adventszeit besonders urig und besinnlich. Die Waldweihnacht in Schweinhütt begeistert große und kleine Besucher mit Märchen am Lagerfeuer ebenso wie der Christkindlmarkt am Waldwipfelweg. Die passende Unterkunft bietet der Bodenmaiser Hof.

Wichtel huschen durch den Winterwald, hunderte Kerzen beleuchten den Weg und der Nikolaus stapft durch den Schnee. Die Waldweihnacht in Schweinhütt könnte auch Schauplatz einer Weihnachtsgeschichte sein. Mit einem Hexentrunk oder Weißweinpunsch in der Hand schlendern Besucher vorbei an Buden, aus denen es nach niederbayerischen Spezialitäten wie Geselchtem und Sengzelten duftet. Ein traditionelles Theaterstück erzählt den Zuschauer jeden Abend die Geschichte der Herbergssuche von Maria und Josef aus ungewöhnlicher Perspektive. Geöffnet ist der Christkindlmarkt am 8./9. und 15./16. Dezember.

Vor allem bei Familien beliebt ist der Weihnachtsmarkt am Waldwipfelweg in Maibrunn. Ein Meer aus glitzernden Lichtern, Hütten mit Geschenk- und Bastelideen sowie die Aussicht auf die verschneite Winterlandschaft des Bayerischen Walds erwarten die Besucher. Im gemütlichen „Woidwipfelhäusl“ mit Indoor-Spieleland und regionalen Schmankerln können die Kleinen toben und die Großen entspannen. Der Markt findet an allen Wochenenden von 23. November bis 23. Dezember statt.

Erholung in der „Heimat-Spa“

Eine schöne Basis für eine entspannte Adventszeit bietet dabei das familiengeführten Hotel Bodenmaiser Hof. Es liegt ruhig und zugleich zentrumsnah im heilklimatischen Kurort Bodenmais/Bayerischer Wald. Individuelle Stil-Elemente verbreiten in allen Bereichen des Vier-Sterne-Superior-Hotels mit seinen 120 Betten behaglichen, stylisch bayerischen Wohnkomfort. Für Wohlfühlatmosphäre sorgen das großzügige „Heimat-Spa“ mit Sauna- und Wasserlandschaft sowie eine nach energetischen Gesichtspunkten gestaltete Gartenanlage. ahm/zg

