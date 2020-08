Bekannte mit zerbrochener Flasche verletzt: Heidelbergerin in U-Haft

Heidelberg.Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg hat das Amtsgericht Heidelberg Haftbefehl gegen eine 35-jährige Kenianerin erlassen, die im dringenden Tatverdacht steht, eine 36-jährige Bekannte in Heidelberg-Kirchheim durch einen Schnitt am Hals verletzt zu haben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, kam es am Samstagabend in der Wohnung eines gemeinsamen Bekannten der beiden Frauen aus bislang unbekannter Ursache zum Streit. Nachdem eine erste körperliche Auseinandersetzung noch glimpflich ausgegangen war, eskalierte der Streit, als die 36-jährige Heidelbergerin das Anwesen verlassen wollte.

Die Beschuldigte zerschlug eine Bierflasche und drohte der Geschädigten damit, sie umzubringen. Bei der darauffolgenden Rangelei fügte die 35-jährige, ebenfalls in Heidelberg wohnende Frau ihrer Kontrahentin eine etwa zehn Zentimeter lange Schnittverletzung am Hals zu. Dabei verfehlte sie die Halsschlagader nur knapp.

Die 36-Jährige kam zur Behandlung in ein Krankenhaus, konnte dieses jedoch in derselben Nacht wieder verlassen. Lebensgefahr bestand laut Polizeiangaben nicht. Die alkoholisierte und vorbestrafte 35-Jährige wurde noch am Tatort festgenommen. Die Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Heidelberg erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Sonntag Haftbefehl wegen Fluchtgefahr. Im Anschluss wurde die Frau in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Fachdezernats der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.