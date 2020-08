Bemerkenswert "fit" trotz 5,6 Promille Alkohol im Blut

Neustadt.5,6 Promille Alkohol im Blut – und nach Polizeiangaben bemerkenswert „fit“ hat sich ein 50-Jähriger bei einer Kontrolle in Neustadt an der Weinstraße gezeigt. Den Beamten wurde am späten Freitagabend ein Mann in Krankenhauskleidung im Bereich des Hauptbahnhofes gemeldet. Nach Rücksprache mit der Klinik konnte in Erfahrung gebracht werden, dass sich der 50-Jährige im Laufe des Tages selbst entlassen hatte und es keiner weiteren medizinischen Betreuung bedürfe. Trotz des hohen Promillewertes zeigte sich der 50-Jährige klar und orientiert. Ein polizeiliches Einschreiten sei demnach nicht erforderlich gewesen.