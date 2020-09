Betrunkene Autofahrerin kommt von Straße ab – 7000 Euro Sachschaden

Eberbach.Eine alkoholisierte 25-jährige Autofahrerin ist mit ihrem Wagen in der Friedrichstraße in Eberbach von der Fahrbahn abgekommen und gegen ein geparktes Auto gefahren. Nach Angaben der Polizei vom Freitag war die Frau am Donnerstag gegen 21.15 Uhr von Schönbrunn nach Eberbach unterwegs. In einer Linkskurve Richtung Bahnhof kam sie schließlich nach rechts von der Straße ab und fuhr mit ihrem Mini gegen einen geparkten VW-Passat. Ein Atemalkoholtest bei der Unfallaufnahme ergab einen Wert von fast 1,6 Promille. Der Führerschein der 25-Jährigen wurde einbehalten. Es entstand ein Sachschaden von etwa 7000 Euro.