Betrunkener Autofahrer flüchtet vor der Polizei

Heidelberg.Ein alkoholisierter Autofahrer ist am Mittwochabend in Heidelberg von der Polizei vorläufig festgenommen worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 49-jähriger Fahrer eines VF-Käfers gegen 19 Uhr auf der Friedrich-Ebert-Anlage Schlangenlinien und geriet immer wieder auf die Gegenfahrbahn. Dank der Mithilfe von Zeugen konnte eine Streifenwagenbesatzung den Käfer kurze Zeit später auf einem Supermarktparkplatz feststellen. Allerdings saß nur der Beifahrer im Auto, der Fahrer flüchtete zu Fuß über eine Tiefgarage in Richtung Bahnhaltestelle "In der Aue". Dort konnte er wenig später von der Polizei gestoppt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Da nicht auszuschließen ist, dass der betrunkene Fahrer auch andere Verkehrsteilnehmer gefährdet hat, sucht die Polizei nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06221/45690 zu melden.