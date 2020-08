Betrunkener Autofahrer leistet Widerstand auf der Dienststelle

Ludwigshafen.Ein betrunkener 25-Jähriger hat am Samstagnachmittag die Polizei beschäftigt. Wie es in einer Pressemitteilung heißt, wurde er gegen 16.30 Uhr in der Wittelsbachstraße in Ludwigshafen-Süd kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann erheblich alkoholisiert war. Um ihm eine Blutprobe zu entnehmen, brachten die Beamten ihn zum Revier. Nach den nötigen Maßnahmen habe er die Dienststelle aber nicht mehr verlassen wollen, so die Polizei – trotz mehrmaliger Aufforderung. Bei dem Versuch, ihn hinauszubegleiten, leistete der 25-Jährige dann Widerstand. Glücklicherweise wurde hierbei niemand verletzt. Den Mann erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Widerstand gegen Polizeibeamte.