Betrunkener Mann „regelt“ Verkehr und geht auf Beamte los

Ilvesheim.Ein betrunkener 51-jähriger Mann hat an der Kreuzung Brückenstraße/Schlossstraße in Ilvesheim den Verkehr geregelt und ist nach seiner Festnahme auf zwei Beamte losgegangen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hielt der 51-Jährige am Samstag gegen 14.20 Uhr am Kreisverkehr einige Fahrzeuge an. Daraufhin verständigte ein Zeuge die Beamten. Beim Eintreffen der Polizeistreife zeigte sich der Mann zunächst einsichtig. Ein Alkoholtest ergab zu diesem Zeitpunkt einen Wert von 2,8 Promille. Kurz darauf ballte der 51-Jährige jedoch die Faust und schlug nach einem der Polizisten. Dieser wurde leicht verletzt. Der Betrunkene wurde schließlich in ein Krankenhaus gebracht, da er zuvor am Kreisverkehr mehrfach gestürzt war. Dort schlug der Mann erneut nach einem Beamten. Während dem Transport zum Polizeirevier spuckte der 51-Jährige die Polizisten zudem an und beleidigte sie. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Täter in eine Fachklinik eingeliefert. Gegen ihn wird nun wegen des tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte, Körperverletzung, versuchte Körperverletzung sowie Beleidigung ermittelt.