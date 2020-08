Betrunkener Pkw-Fahrer ohne Führerschein und mit gestohlenem Auto erwischt

Ludwigshafen.Ein 30-jähriger Pkw-Fahrer ist an einer Tankstelle in der Heinigstraße in Ludwigshafen unter Alkoholeinfluss, ohne Führerschein und mit einem gestohlenen Auto erwischt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurde den Beamten der Wagen des Mannes an der Tankstelle am Donnerstag gegen 7.30 Uhr aufgrund mehrerer platter Reifen gemeldet. Ein Atemalkoholtest des 30-Jährigen aus Saarbrücken ergab einen Wert von 1,5 Promille. Bei der weiteren Kontrolle stellte sich zudem heraus, dass der Fahrer keinen Führerschein besaß und er das Auto zuvor von seiner Exfrau gestohlen haben soll. Zudem ermittelt die Polizei, ob die beschädigten Reifen am Pkw auf einen vorausgegangenen Unfall hinweisen.