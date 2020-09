Ludwigshafen.Die Stadtteil-Bibliotheken in Mundenheim und Gartenstadt öffnen am Dienstag, 15. September, erst am Nachmittag. Wie die Stadtverwaltung informiert, ist die Bücherei in Mundenheim an diesem Tag von 13 bis 17 Uhr und in Gartenstadt von 13 bis 18 Uhr offen.