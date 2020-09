Bildervortrag Pfalz in alten Ansichten im Stadtmuseum

Ludwigshafen.In einem Bildervortrag am Donnerstag, 17. September, 19 Uhr, im Stadtmuseum stellt Jörg Koch die Pfalz in alten Ansichten vor. Den Bismarckturm oder das „größte Fass der Welt“ in Bad Dürkheim präsentiert er ebenso wie abgelegene Orte im Donnersbergkreis. Koch ist Oberstudienrat in Frankenthal, Stadtrat in Worms und hat viele Werke zu regional- und kulturgeschichtlichen Themen verfasst. Der Vortrag zählt zum Begleitprogramm zur Ausstellung „Grüße aus Ludwigshafen – Ansichtskarten und Souvenirs aus 160 Jahren Stadtgeschichte“, die bis 23. Dezember gezeigt wird.