Boa Constrictor mit Blumentopf gefangen

Speyer.Mit einem beherzten Eingreifen hat ein Anwohner in einem Innenhof in der Speyerer Herdstraße eine Boa Contrictor an der weiteren Flucht gehindert. Der Mann stülpte einen Tonblumentopf über die Würgeschlange, die offenbar aus einem Terrarium in der Nähe entwischt ist. Ein Nachbar nahm das etwa 80 bis 90 Zentimeter lange Tier in seinem Terrarium vorübergehend auf. Die Polizei bittet den Tierhalter, der die Schlange vermisst, sich unter der Telefonnummer 06232/13 70 zu melden.