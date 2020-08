Böschungsbrand bei Oggersheim gelöscht - Bahnverkehr wieder frei

Ludwigshafen.Ein Böschungsbrand, der den Bahnverkehr einschränkte, ist am Samstagabend in Ludwigshafen gelöscht worden. Das teilte die Bahn via Twitter mit. Wegen des Brandes war die Strecke zwischen Hauptbahnhof und Oggersheim gesperrt worden. Betroffen davon waren die Linien S6 sowie RE4 und RE14. Auch der Bahnhof in Oggersheim wurde gesperrt. Es kam zu Verspätungen und Teilausfällen. Mit Folgeverzögerungen sei zu rechnen, teilte die Bahn weiter mit.