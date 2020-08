Böschungsbrand legt Bahnverkehr zwischen Hauptbahnhof und Oggersheim lahm

Ludwigshafen.Wegen eines Böschungsbrands in Ludwigshafen ist die Bahnstrecke zwischen Hauptbahnhof und Oggersheim gesperrt worden. Das teilte die Bahn via Twitter mit. Demnach sollen davon die die Linien S6 sowie RE4 und RE14 betroffen sein. Laut der Mitteilung sei auch der Bahnhof in Oggersheim gesperrt. Es komme zu Verspätungen und Teilausfällen. Zur Dauer der Maßnahmen konnte das Verkehrsunternehmen keine Informationen herausgeben. Es wurde empfohlen, vor Fahrtantritt die Reiseverbindung zu überprüfen.

