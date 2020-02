Böse Überraschung unterm Dach

Speyer.Speyer. Mit einem Stift fährt Dombaumeisterin Hedwig Drabik den rot schraffierten Bereich auf der Skizze nach. Die Zeichnung zeigt die Vierungskuppel des Speyerer Doms, die derzeit saniert wird. „Die rot markierten Teile der Dachkonstruktion sind alle kaputt und müssen ersetzt werden, weil sonst schlimmstenfalls die Kuppel einstürzt“, sagt Drabik. „Gut, das war vielleicht ein bisschen zu dramatisch formuliert, aber die Tragfähigkeit des Daches ist stark beeinträchtigt.“ So sei der hölzerne Schwellenkranz morsch. „Und auf dem liegt die komplette Last des Mauerwerks. Da bekomme ich schon ein bisschen Bauchweh“, sagt Drabik. Im Klartext bedeute das: die Sanierung kostet statt der veranschlagten 900 000 Euro mindestens 1,4 Millionen Euro und wird deutlich länger dauern. „Wenn es keine weiteren Überraschungen gibt, könnten die Arbeiten bis Mitte 2021 abgeschlossen sein“, hofft die Dombaumeisterin.

„Der Holzring, der das Dach trägt, ist durch Schädlinge und Feuchtigkeit völlig zerbröselt. Das ist eine statisch kitzlige Angelegenheit“, erklärt Domkustos Christoph Kohl. Obwohl die ersten Analysen an den Außenwänden und dem Laufgang bereits 2018 gemacht wurden, habe das Dach erst Ende 2019 untersucht werden können. „Die Mitarbeiter einer Spezialfirma mussten in Vollschutzanzügen den von giftigen Holzschutzmitteln kontaminierten Dachraum reinigen, ehe man ihn überhaupt betreten konnte“, erklärt Kohl. Allein das habe 28000 Euro gekostet. „Wir mussten schon schlucken, als wir das Ausmaß der Bescherung gesehen haben.“ Derzeit sei ein Vermessungsbüro damit beschäftigt, alle Schäden zu verorten. Anschließend müsse ein Statiker über die Abstützung während der Arbeiten entscheiden. Zuletzt war das Dach im Rahmen der Komplettsanierung in den 60er Jahren repariert worden. Seitdem habe es keine Begutachtung mehr gegeben. „Ohne Gerüst ist es gar nicht zugänglich. Da es aber noch relativ neu ist, sind wir davon ausgegangen, dass es in Ordnung ist. So kann man sich täuschen“, seufzt Kohl.

Auf weitere böse Überraschungen gefasst, habe man auch das Innere der Vierungskuppel untersucht. „Unser Fachbauleiter ist Kletterer und hat sich mit Seilen nach oben gezogen, um den Putz mit einem Hammer abzuklopfen“, berichtet Drabik. „Es gibt zwar kleine und etwas größere Risse, aber es hat sich nichts gelöst.“ Glücklicherweise, schließlich liege die Kuppel genau über dem Altar. Dennoch habe der Einsatz ein weiteres Manko ans Tageslicht gebracht: „Bei starken Temperaturschwankungen ist es viel zu feucht im Dom. Es riecht wie in einem modrigen Burgkeller und die Linse der Kamera hat sich beim Hochklettern beschlagen, weil die Luftfeuchtigkeit bei 84 Prozent lag“, berichtet der Domkustos. Deshalb müsse man die Fenster so umrüsten, dass man sie jederzeit aufstellen und den Innenraum gut lüften kann.

Das laufende Jahr gehört laut Drabik den Zimmermännern, Klempnern, Dachdeckern und Steinmetzen. „Wir werden das Gerüst um zwei Etagen aufstocken und die Dachhaut aus Kupfer bis zu einer Höhe von zwei Metern aufschneiden, damit man dort überhaupt arbeiten kann.“ Da man das aufgebogene Kupferblech nicht wieder verwenden könne, werde es ersetzt. „Dadurch wird sich der Dom auch optisch verändern. Die Farbe des in 60 Jahren grün gewordenen Kupferdachs bekommen wir nicht wieder hin, außer wir malen es an.“

Außerdem soll der durch die exponierte Lage und die Verwendung falscher Materialien verschlissene Putz erneuert werden. „Es wurden zwei Mustervarianten großflächig aufgetragen. Auch um zu sehen, wie es wirkt, wenn wir den Vierungsturm wieder im seinem romanischen Original - also in Weiß herstellen würden“, sagt die Dombaumeisterin. Die Entscheidung sei aber einstimmig zugunsten der roten Putzvariante gefallen. „Sonst würde sich die Vierung vom Rest des Domes komplett abheben, das geht gar nicht.“

Wie wichtig den Menschen der Speyerer Dom ist, zeigt für Christoph Kohl auch die Tatsache, dass pro Jahr 300000 Opfer-Kerzen angezündet werden. Deshalb hofft der Domkustos auf Spenden. „Wir können jede Unterstützung gebrauchen